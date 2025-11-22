Barcellona, è festa al ritorno al Camp Nou: Athletic sommerso 4-0, due assist di Yamal

Doppio assist di Lamine Yamal e relativa goleada del Barcellona in un ritorno magico al Camp Nou. L'Athletic Bilbao è stato travolto dalla furia blaugrana dopo appena 4 minuti e il sigillo di Lewandowski, la doppietta di Ferran Torres e la rete di Fermin Lopez hanno suggellato un pomeriggio da favola nel cuore della Catalogna.

Così la banda di Flick ha agganciato il Real Madrid in vetta, a 31 punti, ma le merengues devono ancora scendere in campo per disputare il dodicesimo turno di LaLiga domani contro l'Elche. Quantomeno ha messo il fiato sul collo ai ragazzi di Xabi Alonso, che non dovranno sbagliare uscita in trasferta dopo l'ultimo deludente 0-0 con il Vallecano.

Il risultato

Barcellona-Athletic Bilbao 4-0

4' Lewandowski (B), 45'+3 Ferran Torres (B), 48' Fermin Lopez (B), 90'+1 Ferran Torres (B)

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Valencia-Levante 1-0

Sabato 22 novembre

Alaves-Celta Vigo 0-1

Barcellona-Athletic Bilbao 4-0

Osasuna-Real Sociedad (18.30)

Villarreal-Maiorca (21.00)

Domenica 23 novembre

Oviedo-Rayo Vallecano (14.00)

Betis-Girona (16.15)

Getafe-Atletico Madrid (18.30)

Elche-Real Madrid (21.00)

Lunedì 24 novembre

Espanyol-Siviglia (21.00)

LA CLASSIFICA

1. Barcellona 31 punti*

2. Real Madrid 31

3. Villarreal 26

4. Atletico Madrid 25

5. Betis Siviglia 20

6. Espanyol 18

7. Getafe 17

8. Athletic Bilbao 17*

9. Siviglia 16

10. Celta Vigo 16*

11. Elche 15

12. Alaves 15*

13. Vallecano 15

14. Real Sociedad 13

15. Valencia 13*

16. Maiorca 12

17. Osasuna 11

18. Girona 10

19. Levante 9*

20. Oviedo 8

*una gara in più