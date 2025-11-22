Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Newcastle-Manchester City, le formazioni ufficiali: Thiaw al difficile esame Haaland

Newcastle-Manchester City, le formazioni ufficiali: Thiaw al difficile esame Haaland TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:12
Michele Pavese

Il pomeriggio di Premier League si chiude con una delle sfide più attese della dodicesima giornata: Newcastle–Manchester City, match che potrebbe pesare sugli equilibri dell’alta classifica. Le due squadre si presentano con assetti offensivi e tante soluzioni di qualità, a conferma dell’importanza della posta in palio al St James' Park.

Il Newcastle, disposto con un 4-3-3 aggressivo, affida la porta a Nick Pope, mentre la linea difensiva vede Livramento e Hall sulle corsie, con la coppia centrale formata da Thiaw e Schar. In mezzo al campo, regia solida e tanta intensità: Bruno Guimarães agirà da play con Tonali e Joelinton a supporto, un trio che garantisce fisicità, inserimenti e qualità nel primo possesso. In attacco, Eddie Howe schiera Murphy e Barnes sugli esterni, chiamati a dare una mano alla punta centrale Woltemade, sorpresa di questa fase della stagione e ormai integrato negli automatismi offensivi dei Magpies.

Risponde il Manchester City con un 4-3-3 dal fortissimo tasso tecnico. In porta c’è Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa Guardiola punta su Nunes adattato a terzino destro, Dias e Gvardiol al centro e O’Reilly sul lato mancino. A centrocampo, qualità a volontà: Bernardo Silva, Nico e Phil Foden compongono un reparto in grado di palleggiare con continuità e creare superiorità in ogni zona del campo. Davanti, un tridente che incute timore a chiunque: Rayan Cherki a destra, Doku a sinistra e, naturalmente, Erling Haaland al centro, pronto a sfruttare ogni minima occasione.

Newcastle (4-3-3): Pope; Livramento, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes.

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Silva, Nico, Foden; Cherki, Haaland, Doku.

