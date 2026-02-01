Saint-Maximin ha già trovato squadra: l'esterno offensivo firmerà tra poco con il Lens

Dopo l’addio traumatico al Club América, segnato dagli attacchi razzisti subiti dai suoi figli, Allan Saint-Maximin è pronto a tornare a giocare in Europa. L’attaccante francese, 28 anni, dovrebbe infatti firmare nelle prossime ore con il Lens, che punta così a rafforzare il proprio reparto offensivo in chiave qualificazione alla Champions League.

La separazione dal club messicano era arrivata pochi giorni dopo che Saint-Maximin aveva denunciato pubblicamente le molestie subite dalla sua famiglia, sottolineando come la protezione dei figli fosse la sua priorità assoluta. Il Club América aveva espresso piena solidarietà, ma l’attaccante aveva deciso di interrompere immediatamente il contratto per tutelare i propri cari. Il Lens ha approfittato di questa situazione per assicurarsi un giocatore di grande talento ed esperienza internazionale. Saint-Maximin porterà velocità, dribbling e imprevedibilità sulle fasce, elementi che possono dare una spinta decisiva alla squadra francese nella corsa verso l’Europa.

L’ex Newcastle e Lione torna così in Ligue 1, pronto a dimenticare le difficoltà vissute in Messico e a concentrarsi sul campo, con l’obiettivo di aiutare il Lens (attualmente primo in classifica) a sognare la qualificazione alla massima competizione europea. Un colpo importante.