Il Liverpool di Slot si butta via: folle 3-3 col Leeds, che pareggia nei minuti di recupero

Non c'è pace per il Liverpool di Slot, che vive l'ennesima giornata amara di questa fase di stagione. In trasferta contro il Leeds, i Reds sono protagonisti di un match poco adatto ai deboli di cuore e che termina con il risultato di 3-3. Ospiti avanti 0-2 con doppietta di Ekitike, poi raggiunti sul pareggio e di nuovo in vantaggio con Szoboszlai. Nel recupero, arriva il beffardo 3-3 firmato da Tanaka. Terza panchina consecutiva per Salah, che oggi non è neppure entrato in campo. Di seguito i risultati del turno e la classifica aggiornata:

PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA

Aston Villa-Arsenal 2-1

Bournemouth-Chelsea 0-0

Everton-Nottingham Forest 3-0

Manchester City-Sunderland 3-0

Newcastle-Burnley 2-1

Tottenham-Brentford 2-0

Leeds-Liverpool 3-3

Brighton-West Ham

Fulham-Crystal Palace

Wolverhampton-Manchester United

CLASSIFICA

1. Arsenal 33*

2. Manchester City 31*

3. Aston Villa 30*

4. Chelsea 25*

5. Everton 24*

6. Crystal Palace 23

7. Sunderland 23*

8. Liverpool 23*

9. Tottenham 22*

10. Brighton 22

11. Newcastle 22*

12. Manchester United 22

13. Bournemouth 20*

14. Brentford 19*

15. Fulham 17

16. Nottingham Forest 15*

17. Leeds 14

18. West Ham 12

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2

*una gara in più