Cinquina del Barcellona al Betis, finisce 3-5 a Siviglia: Torres scatenato, Real a -4

Di tutto e di più tra Betis e Barcellona, tra le partite di spicco della 15ª giornata di Liga. I blaugrana si aggiudicano la sfida con un 3-5 all'insegna dello spettacolo, delle emozioni e dei gol. Primo tempo dominato dai catalani e in particolare da Ferran Torres, autore di una tripletta nell'1-4 con cui le due squadre arrivano all'intervallo. Nella ripresa un rigore di Yamal arrotonda il punteggio, poi gli andalusi hanno una reazione nel finale ma non basta. La squadra di Flick sale dunque a + 4 sul Real Madrid, ma con una partita in più. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe 2-0

Alaves-Real Sociedad 1-0

Real Betis-Barcellona 3-5

Athletic-Atletico Madrid

Elche-Girona

Valencia-Siviglia

Espanyol-Rayo Vallecano

Real Madrid-Celta Vigo

Osasuna-Levante

CLASSIFICA

1. Barcellona 40**

3. Real Madrid 36*

2. Villarreal 35*

4. Atletico Madrid 31*

5. Betis 24*

6. Espanyol 24

7. Getafe 20*

8. Athletic Bilbao 20*

9. Alavés 18*

10. Real Sociedad 16*

11. Siviglia 16

12. Celta Vigo 16

13. Elche 16

14. Rayo Vallecano 16

15. Maiorca 14*

16. Valencia 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Oviedo 10*

20. Levante 9

* una partita in più

** due partite in più