Super Lig, solo un pareggio per il Fenerbahce: il Galatasaray allunga a +3 sui rivali
Dopo il 3-2 di ieri del Galatasaray ai danni del Samsunspor, la 16^ giornata della Super Lig è proseguita oggi con altre 3 sfide. Curiosamente, tutte e tre si sono concluse con il punteggio di 1-1. Tra queste, il pareggio tra due grandi del campionato con Basaksehir e Fenerbahce. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
IL PROGRAMMA DELLA 16^ GIORNATA
Galatasaray-Samsuspor 3-2
Eyupspor-Kayserispor 1-1
Konyaspor-Rizespor 1-1
Basaksehir-Fenerbahce 1-1
Genclerbirligi-Karagumruk
Kocaelispor-Kasimpasa
Goztepe-Trabzospor
Alanyaspor-Antalyaspor
Besiktas-Gaziantep
LA CLASSIFICA
1. Galatasaray 36*
2. Fenerbahce 33*
3. Trabzonspor 31
4. Goztepe 26
5. Samsunspor 25*
6. Besiktas 24
7. Gaziantep 22
8. Kocaelispor 18
9. Basaksehir 17*
10. Alanyaspor 16
11. Konyaspor 16*
12. Rizespor 15*
13. Antalyaspor 14
14. Kasimpasa 13
15. Eyupspor 13*
16. Kayserispor 13*
17. Genclerbirligi 11
18. Karagumruk 8
* Una partita in più