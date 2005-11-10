Satriano risponde a Garcia, 1-1 tra Getafe e Rayo. Carvajal in campo per 80 minuti
Michele Pavese
Nel giorno della prima volta di Dani Carvajal con la maglia del Getafe, la squadra di José Bordalas si cimenta in una vera e propria prova di forza e riesce a raddrizzare una sfida che sembrava aver preso la strada del Rayo Vallecano. I padroni di casa, sotto dopo 11' per la rete di Garcia, si ritrovano anche in 10 al 28' per il rosso a Djene. Nella ripresa però arriva il guizzo di Martin Satriano a riportare tutto in equilibrio. Esordio per l'ex Real Madrid, che resta in campo 80' dopo un periodo di inattività.
Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1
Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid 0-1
Villarreal - Elche 0-0
Betis - Barcellona 2-5
Valencia - Athletic Bilbao 0-0
Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander 2-0
Celta Vigo - Alavés 2-1
Malaga - Real Sociedad 2-5
Real Madrid - Siviglia 4-1
Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano 1-1
CLASSIFICA
1. Barcellona 27
2. Atletico Madrid 22
3. Real Madrid 21
4. Betis 19
5. Real Sociedad 16
6. Siviglia 14
7. Alavés 11
8. Deportivo La Coruña 11
9. Osasuna 11
10. Celta Vigo 11
11. Villarreal 9
12. Athletic Bilbao 9
13. Rayo Vallecano 8
14. Getafe 9
15. Espanyol 9
16. Racing Santander 8
17. Levante 7
18. Elche 7
19. Valencia 6
20. Malaga 4