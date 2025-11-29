Seduto sul pallone durante il riscaldamento. Il capriccio di Kouao per la mancata titolarità

Scena insolita allo stadio Saint-Symphorien, a pochi minuti dal fischio d’inizio della 14ª giornata di Ligue 1. Koffi Kouao, di solito titolare sulla fascia destra del Metz, ha scelto di non partecipare al riscaldamento collettivo prima della sfida contro il Rennes. Invece di unirsi ai compagni, il 27enne ivoriano è rimasto fermo, seduto su un pallone, osservando da lontano l’attività pre-gara.

La causa del gesto appare evidente: per la prima volta dall’inizio della stagione, l’allenatore Stéphane Le Mignan ha deciso di lasciarlo in panchina, preferendogli il senegalese Fodé Ballo-Touré. Una scelta che Kouao ha visibilmente mal digerito, al punto da discutere animatamente con un membro dello staff incaricato della preparazione atletica.

Arrivato in Lorena nell’agosto 2022, Kouao si è rapidamente affermato come uno dei leader dello spogliatoio granata. Il suo spirito combattivo e la continuità nelle prestazioni ne hanno fatto una pedina fondamentale nel recente rilancio del Metz, protagonista di un’impressionante serie di quattro vittorie consecutive nel mese di novembre. Proprio per questo, l’esclusione a poche ore da un match importante ha colpito il difensore nel vivo. Le immagini diffuse da Ligue1+ hanno amplificato la curiosità e il dibattito tra tifosi e osservatori: un atteggiamento che testimonia la frustrazione del giocatore, un caso che il Metz spera di risolvere al più presto.