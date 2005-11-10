Un duello in campo e uno scambio di maglie accompagnato da parole di grande stima al termine della partita. Erik Lira, centrocampista messicano del Cruz Azul, ha raccontato in un podcast trasmesso da Ovaciones un curioso retroscena riguardante Jude Bellingham. I due si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale dell'ultimo Mondiale, quando il Messico ha incrociato l'Inghilterra.

Lira: “Bellingham è tra i migliori giocatori al mondo”

Il centrocampista messicano ha ricordato con quale determinazione si fosse preparato ad affrontare il talento del Real Madrid: “È tra i primi 5, tra i primi 10 giocatori al mondo. È incredibile. Quando ho scoperto che avrei dovuto iniziare, mi sono preparato mentalmente. Fantastico, devo metterlo al tappeto. Lo prenderò a calci, lo afferrerò, gli sputerò addosso se necessario, gli farò di tutto”.

L'abbraccio a fine partita e i complimenti di Bellingham

Il confronto si è però concluso con un bel gesto di sportività da parte del centrocampista inglese, che ha voluto complimentarsi personalmente con il suo avversario. Lira ha raccontato così lo scambio di battute avvenuto dopo il fischio finale: “Alla fine, mi si è avvicinato, mi ha abbracciato e mi ha detto: 'Sei un grande giocatore, hai un cuore enorme, spero che tu possa giocare in una grande squadra'. Io, quasi senza parole, gli ho risposto: 'Buona fortuna, spero che tu diventi campione del mondo'”.