La Norvegia può continuare a sognare grazie al suo straordinario centravanti. Erling Haaland è stato ancora una volta decisivo per le sorti della propria Nazionale, trascinandola ai quarti di finale di Nations League con una doppietta nella vittoria per 3-2 in rimonta contro la Danimarca. Sotto di due reti dopo appena 14 minuti, i norvegesi hanno riaperto la partita proprio con l'attaccante del Manchester City, prima di trovare il pareggio all'83' con Martin Odegaard.

Il rigore della qualificazione e il sorpasso a Mbappé

In pieno recupero, con la Norvegia a un passo dall'eliminazione, Haaland si è presentato sul dischetto e ha trasformato il calcio di rigore che ha regalato alla sua Nazionale il secondo posto nel Gruppo 4. Una doppietta che ha permesso al classe 2000 di raggiungere quota 68 gol con la maglia del proprio Paese, superando così Kylian Mbappé, fermo a 67 centri con la Francia.

Una media realizzativa impressionante

A rendere ancora più straordinario il dato è il numero di presenze impiegate dai due attaccanti per raggiungere queste cifre. Haaland ha realizzato 68 reti in appena 62 apparizioni con la Norvegia, mantenendo una media superiore al gol a partita (1,10). Mbappé, invece, ha avuto bisogno di 108 incontri per mettere a referto 67 centri con la Nazionale francese. Numeri che testimoniano l'incredibile rendimento del centravanti del Manchester City anche lontano dal suo club.