Mauricio Pochettino ha chiuso la sua esperienza da commissario tecnico degli Stati Uniti con una vittoria. Il successo per 2-0 contro Haiti ha rappresentato l'ultimo atto del suo mandato iniziato nel 2024, prima del ritorno in Premier League sulla panchina del Manchester United. Al termine della partita, l'allenatore argentino ha salutato giocatori e staff tra abbracci, sorrisi e grande emozione.

"Volevamo finire nel migliore dei modi"

"Volevamo concludere bene. Naturalmente è difficile, perché è emozionante. Voglio davvero bene a questi ragazzi, ai giocatori e allo staff", ha dichiarato Pochettino dopo la gara. Il tecnico ha ammesso quanto sia stata complicata la decisione di lasciare la Nazionale americana, definendola una delle scelte più difficili della sua carriera. Durante il suo periodo alla guida degli Stati Uniti, Pochettino ha raggiunto gli ottavi di finale del Mondiale 2026, dove la squadra è stata eliminata dal Belgio con un netto 4-1. Nonostante il risultato finale, l'argentino ritiene di aver lasciato basi importanti.

Sensazione di grande competitività

"Credo che il nostro modo di giocare rappresenti ciò che sognavamo quando siamo arrivati. Sapevamo di avere giocatori talentuosi e abbiamo costruito principi solidi", ha spiegato. Pochettino ha poi evidenziato il percorso recente: "Nelle ultime sei partite siamo rimasti imbattuti contro avversari di valore e la squadra si è davvero divertita". Resta però un rimpianto: "Il nostro sogno era vincere il Mondiale, ma è vero che non abbiamo avuto abbastanza tempo. Sono un po' deluso". Allo stesso tempo, però, il tecnico guarda con fiducia al futuro: "Sono felice di aver trasformato un'idea nella convinzione che possiamo vincere e competere contro le migliori squadre del mondo. Questa è la strada da seguire".