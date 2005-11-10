La firma di Wissam Ben Yedder con il Paris 13 Atletico, formazione della Ligue 3 francese, ha generato una forte reazione negativa. L'annuncio del club sui social network è stato sommerso dalle critiche dei tifosi, con numerosi messaggi di contestazione legati alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'attaccante, nonostante il suo prestigioso passato sportivo.

Il club: "Abbiamo scelto un giocatore di alto livello"

L'ex nazionale francese, 19 presenze e 3 gol con la selezione transalpina, è stato condannato nel novembre 2024 a due anni di carcere con sospensione della pena per un caso di aggressione sessuale commesso in stato di ebbrezza, decisione contro cui ha presentato ricorso. Negli ultimi anni il giocatore è stato coinvolto anche in altri procedimenti giudiziari, alcuni dei quali conclusi con assoluzioni o archiviazioni.

Di fronte alla pioggia di critiche, il Paris 13 Atletico ha disattivato i commenti sui propri profili social. Il direttore generale Namori Keita, però, ha difeso la scelta ai microfoni de L'Équipe: "Abbiamo portato qui un atleta di alto livello per aiutarci a essere competitivi. Ben Yedder non è un giocatore qualsiasi, ha la carriera più importante mai vista in Ligue 3. Siamo in uno Stato di diritto ed è stato assolto, quindi per noi non c'è un problema".

L'attesa per il debutto

Secondo il dirigente, la presenza dell'ex bomber di Tolosa e Monaco potrebbe rappresentare anche un'opportunità per il club: "La sua presenza può creare maggiore entusiasmo, è una cosa positiva per noi e per lui". Ben Yedder, però, dovrà ancora ritrovare la condizione fisica: l'ultima partita disputata risale al 5 luglio con il Wydad Casablanca. Il Paris 13 Atletico gli concederà tempo prima di lanciarlo in campo, anche se l'accoglienza negli stadi della terza serie francese potrebbe essere tutt'altro che semplice.