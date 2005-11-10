"A volte amare significa anche lasciare andare". Con questa frase Juan Mata ha annunciato la fine della sua carriera da calciatore professionista, chiusa a 38 anni dopo due decenni vissuti ai massimi livelli. Un addio diverso, nel suo stile: senza clamore, ma con la consapevolezza di chi ha sempre vissuto il calcio come una passione prima ancora che come un mestiere.

Dal Mestalla a Old Trafford: una carriera senza confini

Mata saluta dopo un percorso che lo ha portato in sette Paesi diversi, tre continenti e in alcuni dei club più prestigiosi del mondo. Dopo gli inizi nel Real Madrid Castilla, il fantasista è esploso al Valencia prima di diventare protagonista con Chelsea e Manchester United, per poi vivere esperienze al Galatasaray, al Vissel Kobe e infine al Western Sydney, dove nella scorsa stagione è stato premiato come miglior giocatore del campionato australiano.

Nel suo palmares ci sono una Champions League, due Europa League, due FA Cup, una Copa del Rey, una Coppa di Lega inglese, una Community Shield e diversi titoli conquistati negli ultimi anni. Con la Spagna ha scritto pagine storiche: campione del mondo nel 2010 e d'Europa nel 2012, oltre ai successi con le selezioni giovanili.

"Smetto di giocare, ma non smetterò mai di essere calciatore"

I numeri raccontano una carriera straordinaria: oltre 700 partite, 158 gol e 175 assist. Ma il vero lascito di Mata va oltre le statistiche. "Sono stati tanti anni vissuti grazie al piacere del gioco, alla voglia di allenarmi ogni mattina e scendere in campo", ha raccontato nel suo messaggio d'addio. Dal fango dei primi campi alle grandi notti di Stamford Bridge, Mestalla e Old Trafford, Mata ha sempre mantenuto lo stesso entusiasmo: "Penso che questa passione sia fondamentale nella vita".

Fuori dal campo ha dato vita anche al progetto Common Goal, dimostrando come il calcio possa essere uno strumento sociale. Il futuro è ancora da decidere, ma una cosa è certa: "Posso smettere di giocare professionalmente, ma non smetterò mai di essere un calciatore".