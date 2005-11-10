Anni di sfide, trofei contesi e una rivalità vissuta tanto in Spagna quanto con le rispettive nazionali. Antoine Griezmann ha commentato l'addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo, maturato durante l'ultima sosta per le nazionali in seguito alle tensioni con il commissario tecnico Jorge Jesus. L'attaccante dell'Orlando City ha voluto rendere omaggio al cinque volte Pallone d'Oro: “Una vera leggenda. Un instancabile lavoratore, un bomber e un vincente. Mi è piaciuto molto giocare contro di lui. Quello che ha realizzato per il Portogallo è storico. E sarà difficile sostituirlo”.

Da Euro 2016 alla Champions League: la rivalità tra Griezmann e Ronaldo

I due sono stati protagonisti di alcune delle sfide più importanti dell'ultimo decennio, a partire dalla finale dell'Europeo del 2016, vinta dal Portogallo proprio contro la Francia. Nello stesso anno Ronaldo aveva avuto la meglio su Griezmann anche nella finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid. Il francese, peraltro, aveva vissuto un addio altrettanto travagliato alla propria Nazionale, annunciando il ritiro internazionale nel settembre 2024 dopo 137 presenze e 44 reti.

Portogallo, pesante sconfitta nella prima partita senza Ronaldo

Nel frattempo, la nuova era della Nazionale portoghese è cominciata nel peggiore dei modi. Dopo l'omaggio tributato a Cristiano Ronaldo allo stadio di Braga, la selezione di Jorge Jesus ha incassato una pesante sconfitta per 4-1 contro la Danimarca. Un risultato che ha alimentato ulteriormente le discussioni sull'addio del fuoriclasse, con la madre di CR7 che ha contribuito ad accendere le polemiche definendo “meritata” la sconfitta del Portogallo.