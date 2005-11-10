Dopo aver ironizzato sulle domande relative al periodo oggetto dell'indagine, Erling Haaland ha aggiunto ulteriori considerazioni sul procedimento che coinvolge il Manchester City. L'attaccante norvegese ha ammesso di non conoscere a fondo i dettagli della vicenda, ribadendo di voler mantenere l'attenzione esclusivamente sul campo. "Immagino che prima o poi arriveranno delle risposte, ma non so quando. Non ho letto molto sulla questione, a essere sincero. Sono concentrato sul cercare di rendere al meglio per il Manchester City, un club con cui ho firmato un contratto di cinque anni nel 2022 e un nuovo accordo di nove anni e mezzo. Penso che questo dica tutto. Sono un giocatore del City e sono incredibilmente felice qui", ha dichiarato a TV 2 Sport.

"Ho fatto un'ottima scelta andando al City2"

Il giornalista ha poi provato a capire se le vicende societarie possano condizionare le sue valutazioni sul futuro. Anche in questo caso Haaland non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Capisco che vogliate ottenere un titolo, ma come ho già detto ho firmato un contratto a lungo termine nel 2025. Direi che ho fatto un'ottima scelta andando al City nel 2022. Possiamo essere tutti d'accordo. Non sarò io a dirlo, ma basta guardare i trofei che ho vinto e come sono cresciuto dentro e fuori dal campo".

115 capi d'accusa contro il Manchester City

Le parole del norvegese arrivano mentre il caso finanziario del Manchester City prosegue il proprio iter. Il 29 settembre 2026 una commissione indipendente ha riconosciuto il club colpevole delle violazioni contestate relative alle regole finanziarie della Premier League. La società ha presentato appello il 1° ottobre, contestando la decisione. Haaland, nel frattempo, ribadisce la propria posizione: il suo futuro è al City, dove si sente felice e dove vuole continuare a vincere.