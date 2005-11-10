La Norvegia ha vissuto una delle notti più emozionanti della sua storia recente e il protagonista, ancora una volta, è Erling Haaland. La squadra di Stale Solbakken ribalta la Danimarca da 0-2 a 3-2, conquista il secondo posto nel girone e stacca il pass per i quarti di finale di Nations League. A firmare la rimonta è il suo uomo simbolo, autore di una doppietta e del rigore decisivo al 96'.

"Uno degli anni più folli della mia carriera"

Al termine della partita, Haaland ha raccontato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di TV 2 Norway: "Questo è stato uno degli anni più folli nel calcio che abbia mai vissuto. È bellissimo essere norvegese". L'attaccante del Manchester City ha poi ricordato le parole del commissario tecnico prima della sfida: "Stale ci aveva detto prima della partita: 'Chiudiamo in bellezza quello che è stato un anno assolutamente incredibile per il nostro calcio'. E credo che lo abbiamo fatto".

Una rimonta clamorosa

La Norvegia sembrava destinata alla sconfitta dopo il doppio vantaggio danese, ma nella ripresa ha cambiato marcia. "Nel secondo tempo abbiamo dominato completamente", ha spiegato Haaland, decisivo nei momenti chiave. Il centravanti ha prima riaperto la gara, poi ha completato la rimonta trasformando dal dischetto il penalty che ha regalato alla sua nazionale una vittoria dal peso enorme.