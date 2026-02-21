LaLiga, il Real Madrid in casa dell'italiano Lisci per allungare sul Barcellona: il programma
Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta dall'Athetic Club, la 25^ giornata della Liga riparte quest'oggi alle 14:00 ancora dai Paschi ma questa volta di scena è il Real Sociedad, che ospita in casa il Real Oviedo. Si prosegue alle 16:15 alla Cartuja per la sfida tra il Betis e il Rayo Vallecano. Alle 18:30 il Real Madrid proverà ad allungare il Barcellona ospite dell'Osasuna dell'italiano Alessio Lisci. Infine, chiude il sabato di Liga il match al Metropolitano tra Atletico Madrid ed Espanyol.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Athletic Bilbao - Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad - Real Oviedo ore 14:00
Real Betis - Rayo Vallecano ore 16:15
Osasuna - Real Madrid ore 18:30
Atlético Madrid - Espanyol ore 21:00
Domenica 22 febbraio
Getafe - Siviglia ore 14:00
Barcellona - Levante ore 16:15
Celta Vigo - Maiorca ore 18:30
Villarreal - Valencia ore 21:00
Lunedì 23 febbraio
Alaves - Girona ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
Real Madrid – 60 pt (24 partite giocate)
Barcellona – 58 pt (24)
Villarreal – 48 pt (24)
Atlético Madrid – 45 pt (24)
Betis – 41 pt (24)
Espanyol – 35 pt (24)
Celta Vigo – 34 pt (24)
Atletico Bilbao – 34 pt (25)
Real Sociedad – 31 pt (24)
Osasuna – 30 pt (24)
Getafe – 29 pt (24)
Girona – 29 pt (24)
Siviglia – 26 pt (24)
Alavés – 26 pt (24)
Valencia – 26 pt (24)
Elche – 25 pt (25)
Rayo Vallecano – 25 pt (23)
Mallorca – 24 pt (24)
Levante – 18 pt (24)
Real Oviedo – 16 pt (23)