Sulc è la rivelazione del Lione: ci pensa la Premier League, ma il Lione spara altissimo

Non è servito attendere l’arrivo di Endrick per accendere i riflettori sul Lione. In casa OL, infatti, la vera rivelazione della stagione risponde al nome di Pavel Sulc, arrivato in estate dal Viktoria Plzen per 7,5 milioni di euro e diventato in poche settimane uno dei pilastri della squadra.

I numeri spiegano meglio di ogni parola l’impatto del 25enne: 13 gol e 7 assist complessivi, che lo rendono attualmente il miglior marcatore del Lione. Un rendimento inatteso, che ha sorpreso anche chi lo seguiva da tempo e che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei grandi club europei. In una recente intervista a L'Équipe, Sulc ha raccontato così il suo percorso: “Sognavo di andare all’estero, perché la Repubblica Ceca è una piccola nazione calcistica. Oggi sono al Lione, sono felice e totalmente concentrato sul progetto. La Premier League è sempre stata un sogno, ma so che devo ancora crescere”.

Secondo il Daily Mail, quattro club inglesi stanno seguendo con attenzione il nazionale ceco (18 presenze e 4 gol): tra questi Tottenham e Aston Villa, che già in passato avevano manifestato interesse. Monitorano la situazione anche Leeds United e Nottingham Forest, mentre fuori dall’Inghilterra resta vigile l’Atlético Madrid.

Il Lione, forte di un contratto valido fino al 30 giugno 2029, valuta Sulc circa 50 milioni di euro. Una cifra che certifica quanto il suo status sia cambiato in pochi mesi e che potrebbe presto diventare il punto di partenza di una trattativa di primo piano.