Coppa d'Africa 2025 infinita, a fine novembre il verdetto del TAS: Marocco o Senegal?

Per Senegal e Marocco l’attesa non è finita. Il nome del vincitore della Coppa d’Africa 2025 dipenderà dalla decisione del Tribunale arbitrale dello sport (TAS), chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Federazione senegalese contro la CAF e la Federazione reale marocchina. Dopo l’udienza dello scorso 8 ottobre nella sede del TAS a Losanna, in Svizzera, le parti hanno infatti dovuto attendere i tempi della giustizia sportiva. Il direttore generale della corte arbitrale, Matthieu Reeb, aveva già anticipato che il verdetto non sarebbe arrivato in tempi brevi, vista la complessità del procedimento.

La conferma è arrivata direttamente dal TAS, che attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che la sentenza completa, comprensiva delle motivazioni giuridiche, sarà pubblicata soltanto alla fine del prossimo mese.

Decisione attesa a fine novembre

"La formazione arbitrale ha iniziato le proprie deliberazioni e le sta proseguendo attualmente. Gli arbitri del TAS hanno deciso di rendere una decisione completa, comprendente le motivazioni giuridiche, chiamata 'Sentenza del TAS'. Questo processo richiederà diverse settimane e la sentenza è attesa alla fine di novembre 2026", si legge nella nota diffusa. Il TAS ha inoltre precisato che soltanto le comunicazioni pubblicate attraverso i propri canali ufficiali saranno considerate valide, invitando a diffidare da eventuali indiscrezioni.