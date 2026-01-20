Senegal, il presidente a Koulibaly e compagni: "Eroici, hanno riportato la seconda stella"

Prima che andasse in scena la parata del Senegal, per celebrare il secondo trionfo di sempre in Coppa d'Africa, i giocatori della Nazionale e i membri dello staff tecnico del CT Thiaw sono arrivati ieri sera all’Aeroporto Internazionale Blaise Diagne. Poco dopo mezzanotte, i Leoni sono stati accolti con tutti gli onori dal Presidente della Repubblica, Bassirou Diomaye Faye, dal Primo Ministro, nonché dall’insieme dei membri del Governo e dai deputati sia della maggioranza sia dell’opposizione.

Un’atmosfera densa di orgoglio nazionale ed emozione forte all'accoglienza dei Leoni della Teranga. Il capitano, l'ex Napoli Kalidou Koulibaly, ha consegnato la Coppa d’Africa nelle mani del Capo dello Stato: simbolo di un’impresa collettiva e di un impegno assoluto per la Nazione. "Eroici", ha definito i giocatori di Thiaw, campioni d'Africa, il Presidente della Repubblica del Senegal. "Ce l’hanno fatta essendo eroici, ce l’hanno fatta esprimendo un bel gioco, ce l’hanno fatta dimostrando grande fair play, in campo e fuori", il breve discorso pronunciato e ripreso da RTS Senegal.

Il Presidente Faye poi ha fatto riferimento alla promessa fatta durante la consegna della bandiera nazionale prima della Coppa d'Africa, di riportare il trofeo in Senegal. "Riportando questa seconda stella, il popolo senegalese deve loro riconoscenza. Il sentimento più condiviso oggi è l’orgoglio". Intanto i festeggiamenti sono in corso e le strade di Dakar invase da amore, riconoscenza e passione per il calcio.