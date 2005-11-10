Lady CR7 risponde via social alla moglie di Messi dopo il post sull'addio all'Argentina

Anche Lady CR7 ha voluto dedicato un pensiero all'addio alla Nazionale di Leo Messi e alla famiglia dell'ex 10 della Seleccion. Georgina Rodriguez ha infatti pubblicato una frase in risposta al post della moglie della Pulga, Antonela Roccuzzo. "Bellissimo post sulla famiglia", ha commentato la supermodella, da poche settimane moglie del campionissimo portoghese.

Antonela Roccuzzo ha scritto su Instagram: "Ci sono notti che spiegano un'intera vita. E ieri sera è stata una di quelle. Che bello è stato vederti circondato da così tanto affetto, da così tanta gente che ti ringraziava e ti restituiva tutto quello che tu hai dato loro per così tanti anni. Quell'amore te lo sei guadagnato. Lo hai costruito con il tuo modo di essere, con la tua umiltà, con il tuo impegno e con il cuore che hai sempre lasciato per questa maglia. Che orgoglio aver percorso questo cammino al tuo fianco e che emozione vederti chiudere una tappa così enorme della tua vita in questo modo. Grazie per averci insegnato così tanto! Ti amiamo. Sempre con te".