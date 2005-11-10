Galatasaray, che finale! In 10 batte il Kasimpasa nel recupero con Yilmaz e Lemina

Il Galatasaray trova tre punti pesantissimi al termine di una partita folle contro il Kasimpasa. La squadra di Istanbul, rimasta in dieci uomini nella ripresa, riesce comunque a imporsi per 3-1 grazie al gol decisivo di Baris Alper Yilmaz al 90’, prima della rete del definitivo tris firmata da Mario Lemina nei minuti di recupero.

La gara sembrava essersi messa in discesa per il Galatasaray dopo un primo tempo dominato. La squadra di casa aveva controllato il gioco, creato diverse occasioni e concesso poco agli avversari, trovando il vantaggio poco prima dell’intervallo: Bardakci ha sbloccato il risultato con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un cross perfetto di Aleksey Batrakov.

Nella ripresa, però, la sfida è cambiata completamente. Lucas Torreira ha lasciato il Galatasaray in inferiorità numerica dopo un fallo da ultimo uomo che gli è costato il cartellino rosso diretto. Il Kasimpasa ha approfittato subito della superiorità e ha trovato il pareggio con Rak-Sakyi, bravo a scaraventare in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Con un uomo in meno, il Galatasaray ha dovuto stringere i denti e affidarsi alle ripartenze. Quando ormai il pareggio sembrava inevitabile, è arrivata la giocata decisiva di Yilmaz: al 90’ l’attaccante ha approfittato di un errore della difesa ospite e ha battuto il portiere con un preciso sinistro per il 2-1.

Nel recupero è arrivata anche la rete di Lemina, entrato nella ripresa, che ha chiuso definitivamente i conti sul 3-1. Osimhen è partito dalla panchina, così come Leroy Sané, mentre Rafael Leao (ammonito e vicino al gol in più occasioni) e Davinson Sanchez hanno iniziato dal primo minuto. Con questa vittoria il Galatasaray sale momentaneamente in testa alla Super Lig con 16 punti, in attesa della risposta dell’Amedspor, impegnato domani contro il Gençlerbirligi.

La 7ª giornata di Super Lig

Venerdì 9 ottobre

Galatasaray - Kasımpasa 3-1

Sabato 10 ottobre

Genclerbirligi - Amedspor ore 12:30

Alanyaspor - Erzurumspor ore 15:00

Samsunspor - Trabzonspor ore 15:00

Rizespor - Fenerbahce ore 18:00

Domenica 11 ottobre

Konyaspor - Basaksehir ore 12:30

Gaziantep - Corum ore 15:00

Besiktas - Kocaelispor ore 18:00

Lunedì 12 ottobre

Eyupspor - Goztepe ore 19:00

La classifica di Super Lig

1.⁠ ⁠Galatasaray - 16 punti

2. ⁠ ⁠Amedspor - 13 punti

3.⁠ ⁠Besiktas - 12 punti

4.⁠ ⁠Kocaelispor - 12 punti

5.⁠ ⁠Alanyaspor - 11 punti

6.⁠ ⁠Fenerbahce - 10 punti

7.⁠ ⁠Trabzonspor - 10 punti

8.⁠ ⁠Kasimpasa - 10 punti

9.⁠ ⁠Rizespor - 10 punti

10.⁠ ⁠Gaziantep - 8 punti

11.⁠ ⁠Corum - 7 punti

12.⁠ ⁠Basaksehir - 7 punti

13.⁠ ⁠Genclerbirligi - 7 punti

14.⁠ ⁠Erzurumspor - 7 punti

15.⁠ ⁠Konyaspor - 4 punti

16.⁠ ⁠Samsunspor - 4 punti

17.⁠ ⁠Goztepe - 3 punti

18.⁠ ⁠Eyupspor - 3 punti

La classifica marcatori

7 gol - Orban (Amedspor), Salah (Trabzonspor)

6 gol - Osimhen (Galatasaray), Muriqi (Fenerbahce), Shomurodov (Basaksehir)

5 gol - Vlahovic (Besiktas)