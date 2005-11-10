Zaragoza illude l'Espanyol, Nino salva il Malaga in pieno recupero: 1-1 nell'anticipo
Michele Pavese
Si chiude in parità l'anticipo dell'ottava giornata della Liga tra Malaga ed Espanyol. Allo stadio La Rosaleda finisce 1-1, con i padroni di casa che evitano la sconfitta grazie a un gol in pieno recupero di Adrián Niño. A sbloccare l'incontro era stato l'Espanyol, passato in vantaggio con Bryan Zaragoza, bravo a regalare agli ospiti l'1-0 che sembrava poter valere i tre punti.
Il Malaga, però, non ha mollato e ha trovato il meritato pareggio al 92'. A fissare il punteggio è stata una splendida conclusione al volo di Adrián Niño, che ha battuto il portiere avversario facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.
L’8ª giornata de LaLiga
Venerdì 9 ottobre
Malaga - Espanyol 1-1
Sabato 10 ottobre
Rayo Vallecano - Athletic Club ore 14:00
Alaves - Atletico Madrid ore 16:15
Barcellona - Getafe ore 18:30
Real Madrid - Villarreal ore 21:00
Domenica 11 ottobre
Elche - Celta Vigo ore 14:00
Real Sociedad - Deportivo De A Coruna ore 16:15
Real Betis - Osasuna ore 18:30
Racing Santander - Valencia 21:00
Lunedì 12 ottobre
Levante - Siviglia ore 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona - 21 punti
2. Atletico Madrid - 16 punti
3. Real Betis - 15 punti
4. Real Madrid - 15 punti
5. Siviglia - 13 punti
6. Alaves - 11 punti
7. Deportivo De A Coruna - 10 punti
8. Real Sociedad - 10 punti
9. Villarreal - 8 punti
10. Athletic Club - 8 punti
11. Getafe - 8 punti
12. Rayo Vallecano - 8 punti
13. Osasuna - 8 punti
14. Espanyol - 8 punti
15. Celta Vigo - 7 punti
16. Racing Santander - 7 punti
17. Levante - 5 punti
18. Elche - 5 punti
19. Valencia - 4 punti
20. Malaga - 4 punti
La classifica marcatori
12 gol - Raphinha (Barcellona)
7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano)
6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol), Zabiri (Racing Santander)