Zaragoza illude l'Espanyol, Nino salva il Malaga in pieno recupero: 1-1 nell'anticipo

Si chiude in parità l'anticipo dell'ottava giornata della Liga tra Malaga ed Espanyol. Allo stadio La Rosaleda finisce 1-1, con i padroni di casa che evitano la sconfitta grazie a un gol in pieno recupero di Adrián Niño. A sbloccare l'incontro era stato l'Espanyol, passato in vantaggio con Bryan Zaragoza, bravo a regalare agli ospiti l'1-0 che sembrava poter valere i tre punti.

Il Malaga, però, non ha mollato e ha trovato il meritato pareggio al 92'. A fissare il punteggio è stata una splendida conclusione al volo di Adrián Niño, che ha battuto il portiere avversario facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.

L’8ª giornata de LaLiga

Venerdì 9 ottobre

Malaga - Espanyol 1-1

Sabato 10 ottobre

Rayo Vallecano - Athletic Club ore 14:00

Alaves - Atletico Madrid ore 16:15

Barcellona - Getafe ore 18:30

Real Madrid - Villarreal ore 21:00

Domenica 11 ottobre

Elche - Celta Vigo ore 14:00

Real Sociedad - Deportivo De A Coruna ore 16:15

Real Betis - Osasuna ore 18:30

Racing Santander - Valencia 21:00

Lunedì 12 ottobre

Levante - Siviglia ore 21:00

La classifica de LaLiga

1. Barcellona - 21 punti

2. Atletico Madrid - 16 punti

3. Real Betis - 15 punti

4. Real Madrid - 15 punti

5. Siviglia - 13 punti

6. Alaves - 11 punti

7. Deportivo De A Coruna - 10 punti

8. Real Sociedad - 10 punti

9. Villarreal - 8 punti

10. Athletic Club - 8 punti

11. Getafe - 8 punti

12. Rayo Vallecano - 8 punti

13. Osasuna - 8 punti

14. Espanyol - 8 punti

15. Celta Vigo - 7 punti

16. Racing Santander - 7 punti

17. Levante - 5 punti

18. Elche - 5 punti

19. Valencia - 4 punti

20. Malaga - 4 punti

La classifica marcatori

12 gol - Raphinha (Barcellona)

7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano)

6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol), Zabiri (Racing Santander)