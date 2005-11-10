Mitchel Bakker riparte dal NEC Nijmegen.: contratto fino a giugno per l’ex Atalanta

Il NEC Nijmegen ha ufficializzato l’arrivo di Mitchel Bakker. Il difensore olandese, svincolato, ha firmato un contratto annuale valido fino all’estate del 2027, con il club che si è riservato anche un’opzione per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione.

Il classe 2000 si era già aggregato in prova alla squadra nelle ultime settimane, partecipando al ritiro DI Estepona e agli ultimi allenamenti svolti a Nijmegen, prima di mettere nero su bianco il suo nuovo accordo. Bakker sarà subito a disposizione e indosserà la maglia numero 5; cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, il difensore mancino ha mosso i primi passi tra i professionisti con lo Jong Ajax in Eerste Divisie, prima di trasferirsi nel 2019 al Paris Saint-Germain. Nel corso della sua carriera ha poi vestito le maglie di Bayer Leverkusen, Lilla e Atalanta, maturando esperienza nei principali campionati europei.

Nel 2022 era stato inserito nella lista preliminare dell’Olanda per il Mondiale in Qatar, senza però prendere parte alla spedizione finale. "Mitchel ha giocato ai massimi livelli, in tre grandi campionati europei. Porta con sé questa esperienza a Nijmegen e inoltre può essere impiegato in diversi ruoli", ha dichiarato il direttore tecnico Carlos Aalbers. Per Bakker si tratta di una nuova opportunità per rilanciarsi.