Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Musso e la maglia ricordo di Messi: "Mi mancherà farti gol e vederti mentre ti arrabbi"

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 12:54Calcio estero
09.10.2026 12:54Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La leggenda argentina Lionel Messi ha ufficialmente chiuso la sua straordinaria avventura con la maglia dell'Argentina, celebrando l'addio con l'immancabile affetto dei compagni e regalando un ricordo speciale — e decisamente ironico — al portiere Juan Musso. Il trentaduenne estremo difensore dell'Atletico Madrid ha infatti voluto condividere sui propri canali social il prezioso cimelio ricevuto dal capitano in occasione della sua gara d'addio a Buenos Aires, svelando i dettagli di un messaggio scritto a mano che testimonia il legame speciale nato in tanti anni trascorsi insieme nel ritiro della nazionale.

La battuta social e il commosso saluto dell'Atletico Madrid

Pubblicando la foto della maglia autografata su Instagram, Musso ha mostrato la dedica ironica e affettuosa lasciata dalla stella argentina: "Per Juan, con tanto affetto. Mi mancherà farti gol e vederti mentre ti arrabbi", ha scritto Messi, scherzando sulla loro storica rivalità durante le partitelle in allenamento.

Reagendo al simpatico tributo, il portiere ha aggiunto una semplice didascalia per suggellare il momento: "Per sempre grato". Un siparietto leggero che ha fatto il giro del web, suggellando la fine di un'era irripetibile per il calcio argentino e mondiale.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lady CR7 risponde via social alla moglie di Messi dopo il post sull'addio all'Argentina
Immagine news 2
Lamine Yamal, numeri da record a 19 anni: nessuno come lui in Europa, nemmeno Mbappé
Immagine news 3
Benin, il CT Rohr: "Addio di Messi un’esperienza straordinaria, ma neanche una foto..."

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
13:41 Calcio estero
Barcellona, Flick rinuncia a Raphinha e lancia Gabriel Jesus: "Ha lavorato duro, è il suo momento"
Immagine news 2
13:29 Calcio estero
Caso City, Maresca: "Il momento giusto per parlare dell'inchiesta sarà quando vinceremo l'appello"
Immagine news 3
13:25 Calcio estero
Al-Nassr, per Postecoglou panchina già a rischio. E Ronaldo sponsorizza Roberto Martinez
Immagine news 4
13:10 Calcio estero
Caso Manchester City, Glasner: "Senza fiducia dei tifosi, il calcio perde tutto"
Immagine news 5
12:54 Calcio estero
Musso e la maglia ricordo di Messi: "Mi mancherà farti gol e vederti mentre ti arrabbi"
Immagine news 6
12:33 Calcio estero
Soria ottimista: "Carvajal arriverà, saremmo felicissimi di accoglierlo a Getafe"
Immagine news 7
12:23 Calcio esteroUfficiale
UfficialeAdama Camara rinnova con il Paris FC fino al 2028: "Un pilastro del club"
Immagine news 8
12:17 Calcio estero
Xavi Simons riparte dai libri: l'asso del Tottenham si iscrive a Harvard durante il recupero
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 La notizia più attesa a Napoli, Allegri: "McTominay convocato, può fare 20-30 minuti"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Como, accordo trovato con Douvikas per il rinnovo fino al 2030: presto la firma
Immagine top news n.3 La tecnica di Zielinski coi calzettoni di Grealish. Chi è Alex Scott, sogno (costoso) del Milan
Immagine top news n.4 Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari
Immagine top news n.5 Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Immagine top news n.6 Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez
Immagine top news n.7 Brutte notizie per l'Inter, si ferma Curtis Jones: cos'ha l'inglese e quante gare può saltare
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.2 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.3 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.4 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter con Provedel titolare? Chivu: "Domani vediamo. Cambio modulo? Non è mica Subbuteo..."
Immagine box news Serie A Chiellini: “Juventus punto di riferimento, capace di guardare avanti in campo e fuori”
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "In tre settimane cambia poco. Spence? Intanto sarà convocato"
Immagine box news Serie A Lazio, Belahyane: "È vero, non ho finito l'allenamento. Con Gattuso mi sento 100 volte meglio"
Immagine box news Serie A Monza, Juric sulla Lazio: "Squadra da Premier, Gattuso non ha paura di niente"
Immagine box news Serie A Fiorentina, Vanoli: "Atta ha un sovraccarico funzionale all'addome: domani non ci sarà"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "Mi fido dei miei ragazzi. Vavassori giocherà perché se lo merita"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Verdi ha una qualità immensa, lo aspettiamo a braccia aperte"
Immagine box news Serie B Padova, Porchia: "Fiducia per domenica. Artistico può giocare uno spezzone"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, insulto razzista nell'Under 15: scatta la squalifica di dieci giornate
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi avverte: "Tredici gol subiti sono troppi, serve equilibrio"
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "Vogliamo continuare a crescere, l'obiettivo resta la salvezza"
Serie C
Immagine box news Serie C Quando la classifica racconta solo una parte della storia. Il "caso" Cosenza
Immagine box news Serie C Barletta, nuovo rinforzo in difesa: c'è la firma di Fabio Tito
Immagine box news Serie C Ronaldinho in campo con il Ravenna? Filipponi: "Ci vuole coraggio"
Immagine box news Serie C Bari, lesione al polpaccio per Darboe: tre settimane di stop
Immagine box news Serie C FIlipponi sulla Serie C: "Potenza merita il primato, mi aspettavo di più dall'Union Brescia"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano: "Abbiamo ricominciato una storia. La retrocessione è stata una lezione"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa
Immagine box news Calcio femminile Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"
Immagine box news Calcio femminile Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
09:08 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»