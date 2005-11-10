Musso e la maglia ricordo di Messi: "Mi mancherà farti gol e vederti mentre ti arrabbi"

La leggenda argentina Lionel Messi ha ufficialmente chiuso la sua straordinaria avventura con la maglia dell'Argentina, celebrando l'addio con l'immancabile affetto dei compagni e regalando un ricordo speciale — e decisamente ironico — al portiere Juan Musso. Il trentaduenne estremo difensore dell'Atletico Madrid ha infatti voluto condividere sui propri canali social il prezioso cimelio ricevuto dal capitano in occasione della sua gara d'addio a Buenos Aires, svelando i dettagli di un messaggio scritto a mano che testimonia il legame speciale nato in tanti anni trascorsi insieme nel ritiro della nazionale.

La battuta social e il commosso saluto dell'Atletico Madrid

Pubblicando la foto della maglia autografata su Instagram, Musso ha mostrato la dedica ironica e affettuosa lasciata dalla stella argentina: "Per Juan, con tanto affetto. Mi mancherà farti gol e vederti mentre ti arrabbi", ha scritto Messi, scherzando sulla loro storica rivalità durante le partitelle in allenamento.

Reagendo al simpatico tributo, il portiere ha aggiunto una semplice didascalia per suggellare il momento: "Per sempre grato". Un siparietto leggero che ha fatto il giro del web, suggellando la fine di un'era irripetibile per il calcio argentino e mondiale.