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Elezioni FIFA, gli oppositori di Infantino pensano a Michele Kang e Lise Klaveness

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 23:12Calcio estero
09.10.2026 23:12Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Gianni Infantino prepara la corsa alla rielezione alla presidenza della FIFA, ma tra i suoi oppositori prosegue la ricerca di un candidato in grado di sfidarlo. La scelta avverrà a marzo, a Rabat, in Marocco, in occasione del 77° Congresso dell’organismo calcistico mondiale. Il termine per presentare le candidature è fissato al 18 novembre.

Il presidente uscente resta al centro delle contestazioni, alimentate anche dal progetto di riforma del Mondiale che aveva suscitato forti polemiche prima di essere ritirato. Nelle scorse ore, inoltre, l’UEFA è tornata a chiederne l’uscita di scena attraverso un comunicato. Al momento, l’unico ad aver annunciato ufficialmente la propria candidatura contro Infantino è l’ex calciatore Ramon Vega. Secondo quanto riportato da L’Équipe, tra i profili presi in considerazione dai gruppi contrari all’attuale presidente c’è stato anche quello di Michele Kang, imprenditrice statunitense nata in Corea del Sud e figura di primo piano nel mondo del calcio, sia femminile sia maschile. A capo dell’OL, Kang rappresenterebbe una possibile alternativa capace di segnare una discontinuità rispetto al passato, grazie alla sua influenza internazionale, alle capacità imprenditoriali e a una rete di relazioni consolidata. La manager ha però deciso di declinare l’approccio.

Un’altra personalità contattata sarebbe stata Lise Klaveness, presidentessa della Federazione calcistica norvegese, tra le istituzioni più attive nel contrasto alla leadership di Infantino.

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