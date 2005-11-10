Bor. Dortmund, niente 5 su 5: pazzo finale, l'ex Fullkrug al 92' regala il 2-2 al Werder Brema
Michele Pavese
Partita completamente folle al Signal Iduna Park, con un finale che sa di (ennesima) occasione mancata per il Borussia Dortmund, capace di farsi rimontare due reti negli ultimi convulsi minuti.
Ma andiamo con ordine: dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa più vivace, la partita si accende improvvisamente all'80', quando Svensson porta avanti i padroni di casa, che raddoppiano cinque minuti più tardi con Schlotterbeck. Sembrerebbe tutto pronto per la festa e la quinta vittoria su cinque partite di Bundesliga per i gialloneri, ma a 2' dal 90' Reis firma il 2-1, prima della beffa dell'ex Fullkrug al 92'.
La 5ª giornata di Bundesliga
Venerdì 9 ottobre
Borussia Dortmund - Werder Brema 2-2
Sabato 10 ottobre
Hoffenheim - Amburgo ore 15:30
Augsburg - Bayern Monaco ore 15:30
Mainz - Bayer Leverkusen ore 15:30
Union Berlino - Elversberg ore 15:30
Paderborn - Stoccarda ore 15:30
RB Lipsia - Eintracht Francoforte ore 18:30
Domenica 11 ottobre
Colonia - Monchengladbach ore 15:30
Friburgo - Schalke 04 ore 17:30
La classifica di Bundesliga
1. Borussia Dortmund - 13 punti
2. Bayern Monaco - 10 punti
3. Friburgo - 10 punti
4. Werder Brema - 8 punti
5. Augusta - 7 punti
6. Bayer Leverkusen - 7 punti
7. Magonza - 7 punti
8. Elversberg - 7 punti
9. RB Lipsia - 6 punti
10. Eintracht Francoforte - 5 punti
11. Schalke 04 - 5 punti
12. Paderborn - 4 punti
13. Colonia - 4 punti
14. Hoffenheim - 3 punti
15. Stoccarda - 3 punti
16. Amburgo - 3 punti
17. Union Berlino - 1 punti
18. Monchengladbach - 0 punti
La classifica marcatori
4 gol - Fullkrug (Werder Brema), Olise (Bayern Monaco), Schick (Bayer Leverkusen), Ebnoutalib (Eintracht Francoforte), Suzuki (Friburgo), Tietz (Mainz)
3 gol - Matanovic (Friburgo), Gregoritsch (Augusta), Krattenmacher (Elversberg), Burkardt (Eintracht Francoforte), Kane (Bayern Monaco)