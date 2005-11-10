Lamine Yamal, numeri da record a 19 anni: nessuno come lui in Europa, nemmeno Mbappé

I numeri di Lamine Yamal continuano a impressionare e raccontano la crescita di un talento fuori dal comune. A soli 19 anni, il giovane fenomeno del Barcellona ha già raggiunto quota 121 tra gol e assist, un dato che nella storia del calcio moderno nessun altro coetaneo aveva mai avvicinato a questa età.

Il confronto con alcune delle più grandi stelle degli ultimi anni è impietoso. Quando aveva la stessa età, Kylian Mbappé aveva totalizzato 43 contributi offensivi tra reti e assist, Lionel Messi era fermo a 31, mentre Cristiano Ronaldo a 26. Numeri importanti, ma lontanissimi da quelli messi insieme dal talento spagnolo.

L’unico giocatore ad aver fatto meglio è stato Neymar, arrivato a quota 131 gol e assist prima dei 19 anni. Un dato, però, maturato soprattutto nel calcio brasiliano, dove il fuoriclasse classe 1992 aveva già accumulato una grande quantità di presenze con il Santos anche nei vari campionati regionali. Yamal, invece, ha costruito questi numeri ai massimi livelli del calcio europeo, tra Liga, Champions League e competizioni internazionali, diventando in pochissimo tempo un riferimento tecnico del Barcellona e della nazionale spagnola.