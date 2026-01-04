Simone Inzaghi gode, il suo Al Hilal balza al comando in SPL. Retegui gol
L'Al-Hilal di Simone Inzaghi coglie l'attimo, approfitta della sconfitta di venerdì dell'Al Nassr e balza al comando della classifica: successo per 0-2 sul campo del Damac grazie alle reti di Darwin Nunez (su assist di Milinkovic-Savic) e Marcos Leonardo.
Mateo Retegui in gol nel netto successo dell'Al Qadsiah contro l'Al Riyadh. 4-0 il risultato finale con l'ex atalantino che realizza un calcio di rigore. A segno anche Nahitan Nandez, per anni perno del centrocampo del Cagliari.
SAUDI PRO LEAGUE - 13ª GIORNATA
Al Najma - Al Khaleej 2-2
Al Ettifaq - Al Okhdood 2-0
Al Ahli - Al Nassr 3-2
Al Fateh - Al Shabab 2-0
Al Fayha - Al Kholood 0-5
Al Ittigad - Al Taawon 1-0
Al Hazem - Neom 1-2
Al Qadsiah - Al Riyadh 4-0
Damac - Al Hilal 0-2
CLASSIFICA
1. Al Hilal 32
2. Al Nassr 31
3. Al Taawon 28
4. Al Ahli 25
5. Al Qadsiah 24
6. Al Ittihad 23
7. Neom SC 20
8. Al Ettifaq 19
9. Al Khaleej 15
10. Al Fateh 14
11. Al Hazem 13
12. Al Kholood 12
13. Al Fayha 12
14. Damac 9
15. Al Shabab 8
16. Al Riyadh 8
17. Al Okhdood 5
18. Al Najma 2
MARCATORI
13 reti: Joao Felix e Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
11 reti: King (Al Khaleej)
9 reti: Wijnaldum (Al Ettifaq)
8 reti: Quinones e Retegui (Al Qadsiah) e Toney (Al Ahli)
7 reti: Martinez Tobonson (Al Taawon), Enrique (Al Kholood), Marcos Leonardo (Al Hilal)