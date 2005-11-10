Spicca Bayern Monaco-Lipsia, il Dortmund va a Berlino: il programma di Bundesliga
Paolo Lora Lamia
La Bundesliga manda in scena oggi 6 partite, valide per la 6^ giornata. Il Borussia Dortmund, capolista insieme al Friburgo, gioca a Berlino contro l'Union. Il match di cartello è senza dubbio Bayern Monaco-Lipsia, non solo per il blasone delle due squadre, ma anche per la classifica. Puntano a restare in zona Europa Werder Brema e Augsburg, impegnate contro Paderborn ed Elversberg. In chiusura, ecco Amburgo-Stoccarda e Schalke 04-Mainz. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Il programma completo della sesta giornata di Bundesliga
Venerdì 16 ottobre
Eintracht Francoforte - Colonia 1-0
Sabato 17 ottobre
Union Berlino - Borussia Dortmund
Amburgo - Stoccarda
Werder Brema - Paderborn
Schalke 04 - Magonza
Elversberg - Augusta
Bayern Monaco - RB Lipsia
Domenica 18 ottobre
Bayer Leverkusen - Friburgo
Borussia M'Gladbach - Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Friburgo 13 punti
2. Borussia Dortmund 13
3. Bayern Monaco 11
4. Bayer Leverkusen 10
5. RB Lipsia 9
6. Augusta 8
7. Werder Brema 8
8. Eintracht Francoforte 8
9. Colonia 7
10. Magonza 7
11. Elversberg 7
12. Stoccarda 6
13. Amburgo 6
14. Schalke 04 5
15. Paderborn 4
16. Union Berlino 4
17. Hoffenheim 3
18. Borussia M'Gladbach 0