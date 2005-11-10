Liverpool, Jacquet miglior giocatore del mese: "Bella ricompensa, spero di averne altre"

Prima gioia con la maglia del Liverpool per Jeremy Jacquet. Il nuovo acquisto estivo dello Stade Rennais si è aggiudicato il premio di miglior giocatore del mese, valido per i mesi di agosto e settembre e dopo un sondaggio tra i tifosi sul sito Liverpoolfc.com.

Cody Gakpo e Alexander Isak si sono classificati rispettivamente secondo e terzo nella votazione. Commentando la notizia presso l'AXA Training Centre, Jacquet ha dichiarato: "Voglio solo dire grazie: grazie ai miei compagni di squadra, grazie ai tifosi per questo premio. Sono davvero felice. È speciale che i tifosi mi abbiano scelto. È una bella ricompensa. Spero di riceverne molte altre".

Il difensore ventunenne ha disputato tutte e sette le partite dei Reds nei primi due mesi della stagione 2026-27. Sei di queste apparizioni sono state da titolare, con il suo debutto avvenuto nel pareggio per 2-2 in trasferta contro il Newcastle United nella prima giornata di campionato. Jacquet faceva parte di una linea difensiva che ha registrato tre partite consecutive senza subire gol in Premier League a settembre e ha anche ricevuto una nomination per il premio di giocatore del mese del campionato. Ha poi collezionato le sue prime due presenze con la nazionale maggiore francese durante l'ultima serie di partite internazionali.