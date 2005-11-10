Il PSG per avvicinare la vetta, il Lille per provare a raggiungerla: il programma di Ligue 1
Paolo Lora Lamia
Dopo il netto 0-3 di ieri del Tolosa sul campo del Le Mans, prosegue oggi la 7^ giornata di Ligue 1. Impegno esterno del PSG, che prosegue la sua risalita in classifica andando a fare visita allo Strasburgo. Punta a mettere pressione alla capolista Monaco il Lille, avendo da affrontare il Brest in casa. Completa il quadro di oggi l'incontro tra Troyes e Lens. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Il programma della settima giornata di Ligue 1
Venerdì 16 ottobre
Le Mans - Tolosa 0-3
Sabato 17 ottobre
Strasburgo - Paris Saint-Germain
Troyes - Lens
Lille - Brest
Domenica 18 ottobre
Angers - Marsiglia
Le Havre - Auxerre
Lorient - Monaco
Paris FC - Rennes
Lione - Nizza
CLASSIFICA
Monaco 14
Lille 13
Rennes 13
Lione 11
Paris FC 11
Paris Saint-Germain 11
Tolosa 9
Brest 8
Lorient 8
Nizza 8
Lens 7
Strasburgo 7
Angers 7
Marsiglia 6
Le Mans 6
Auxerre 6
Troyes 4
Le Havre 2