Ronaldo furioso, Benzema all'Al Hilal l'ultima goccia: potrebbe lasciare l'Arabia Saudita

Il trasferimento di Karim Benzema dall'Al-Ittihad all'Al-Hilal ha fatto letteralmente infuriare Cristiano Ronaldo. Il portoghese non invidia il francese per la scelta sportiva, ma fatica a comprendere il rafforzamento di una diretta rivale dell'Al-Nassr, che ha ufficializzato in questa finestra di mercato l’arrivo di tre giocatori (Meite, Marì e appunto Benzema), mentre la sua squadra ha registrato solo l’ingaggio del giovane centrocampista iracheno Haydeer Abdulkarrem.

Secondo il cinque volte Pallone d’Oro, l'Al-Nassr non godrebbe dello stesso sostegno finanziario dei club controllati dal fondo sovrano PIF, ovvero Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ittihad, affermando che la sua squadra "non ha il potere politico dell'Al-Hilal". La SPL difende la regolarità del campionato: i fondi privati sono ammessi, ma l’organizzazione vigila affinché nessuna squadra abbia vantaggi ingiustificati. Nonostante ciò, Ronaldo ha reagito con rabbia, rifiutando di scendere in campo ieri contro l'Al Riyadh e di allenarsi oggi, mentre venerdì è previsto il match contro l'Al-Ittihad.

Sky Sports UK sottolinea che la vicenda potrebbe non essere conclusa: a 18 mesi dalla scadenza del contratto e con una clausola rescissoria di 50 milioni, Ronaldo riflette sul futuro. Tra pochi giorni compirà 41 anni: il portoghese potrebbe essere pronto a chiudere la sua esperienza in Arabia Saudita, dove tre anni fa aveva contribuito a rilanciare la Saudi Pro League sulla scena globale.