Al di là dei disordini in scena a Batumi per violenti scontri tra i tifosi turchi e le forze dell'ordine dopo uno striscione pro Palestina, il Besiktas ha sistemato l'Hapoel Beer Sheva per 2-1 in Europa League. Tuttavia, in seguito a quanto accaduto nella mezz'ora di gara di ritardo per i conflitti accaduti, il club turco ha emanato un comunicato circa l'intervento della polizia prima e durante l'incontro nei confronti dei tifosi bianconeri.

Il contenuto del comunicato

"Condanniamo fermamente le forze di sicurezza che hanno fatto uso sproporzionato della forza contro i nostri tifosi prima e durante l'incontro disputato dalla nostra Prima Squadra maschile in UEFA Europa League contro l'Hapoel Beer-Sheva nella città georgiana di Batumi, e porgiamo i nostri auguri di pronta guarigione ai sostenitori coinvolti negli incidenti verificatisi", ha scritto il Besiktas nella sua nota. "I membri del nostro Consiglio di Amministrazione e i dirigenti del club stanno seguendo da vicino la situazione sin dal momento in cui i nostri tifosi hanno iniziato a dirigersi verso lo stadio", si apprende. "Non appena si è compreso che le forze di sicurezza stavano creando difficoltà all'ingresso dei nostri sostenitori nell'impianto, è stato contattato con urgenza il delegato UEFA, ottenendo l'apertura dei cancelli di evacuazione dello stadio e consentendo così ai nostri tifosi di entrare in modo rapido e sicuro".

L'annuncio

Gesti e comportamenti delle forze dell'ordine che non lasceranno il tempo che trovano. "Annunciamo che sono state avviate iniziative presso il nostro Consolato Generale a Batumi e presso la UEFA in merito all'uso sproporzionato della forza esercitato dalle forze di sicurezza contro i nostri tifosi, e dichiariamo che seguiremo da vicino l'intera vicenda finché ogni singolo nostro sostenitore non farà ritorno sano e salvo nel nostro Paese", ha comunicato il club turco. "Esprimiamo la nostra gratitudine al nostro Presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdoğan, che ha avuto un colloquio con il nostro presidente Serdal Adali dichiarando di seguire da vicino la vicenda e porgendo i propri auguri di pronta guarigione alla nostra comunità e ai nostri tifosi; ringraziamo inoltre i nostri prestigiosi club che, dando prova di solidarietà per gli spiacevoli eventi accaduti in Georgia, hanno rivolto auguri di pronta guarigione alla nostra società e ai nostri sostenitori".

Parola al presidente

Il presidente del Besiktas, Serdal Adalı, in una dichiarazione rilasciata a CNN Turk ha affermato: "I nostri collaboratori stanno seguendo i tifosi rimasti feriti. Gli eventi si stanno sviluppando in modo molto improvviso".