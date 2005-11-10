Mauricio Pochettino durissimo. Il neo allenatore del Manchester United ha dichiarato che la sua squadra è stata "punita" dagli arbitri nel 2-2 contro lo Sporting Lisbona, mentre gli è stata negata la prima vittoria da allenatore. Il direttore di gara Szymon Marciniak ha annullato un gol di Amad Diallo nel secondo tempo dopo aver sanzionato erroneamente Youri Tielemans per un fallo nell'azione d'attacco, fischiando appena prima che l'ex Atalanta mettesse il pallone in rete. Questo ha impedito l'intervento del VAR e negato una rete. Inoltre, il fischietto polacco ha assegnato ai lusitani di Paulo Fonseca un rigore dubbio nel primo tempo e ha annullato quello che sarebbe stato un gol vittoria allo scadere per lo United per una spinta sul portiere Kaique Pereira.

Pochettino scoppia

"Penso che alla tua prima domanda sia difficile rispondere perché credo che tutti sappiano cos'è successo, era impossibile", ha detto Pochettino in conferenza stampa. "Sai, è difficile capire perché sia accaduto in campo. È difficile trovare una partita in cui vieni punito così tanto in una sola gara. Siamo stati puniti molto negli episodi chiave", ha sottolineato il tecnico argentino. Ma lo Sporting ha trovato il pareggio all'80º minuto quando Senne Lammens ha lasciato cadere un cross sui piedi di Luis Suarez. "Penso, per favore, che la colpa sia nostra", ha detto. "Credo che dobbiamo gestire meglio questo tipo di situazione, perché in questa situazione, quando sei un portiere, non è facile quel pallone, e hai sempre bisogno dell'aiuto dei tuoi compagni di squadra".

L'errore costa caro

"Ma naturalmente dobbiamo accettare, accettiamo la sfida e siamo qui per cercare di migliorare, sai, i piccoli dettagli che di sicuro miglioreremo". Il risultato lascia il Manchester United invischiato al 19º posto nella classifica della League Phase e aggrappato a un posto nei playoff di Champions dopo cinque partite.