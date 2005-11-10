Il Racing, che ha attraversato un 2026 da dimenticare e ha concluso la propria stagione molto prima di quanto desiderato, pensa già al 2027. La dirigenza, guidata da Diego Milito, cerca innanzitutto di risolvere chi sarà il nuovo allenatore, ma sul mercato punterebbe un sogno: Juan Musso.

L'indiscrezione

Secondo quanto rivelato da TyC Sports, i dirigenti dell'Academia hanno già contattato il portiere ex Atalanta, vicecampione del mondo con la Nazionale Argentina e attuale calciatore dell'Atletico Madrid. Il Racing vorrebbe incoronarlo come nuovo punto di riferimento della squadra, mentre oggi, a 32 anni, è la riserva di Jan Oblak nei colchoneros. Di fatto, non ha ancora potuto giocare ancora questa stagione e gli resta un anno e mezzo di contratto con il club madrileno (scade il 30 giugno 2028).

La situazione

Il suo possibile ritorno al Racing dipende esclusivamente dalla volontà del giocatore e dalle trattative che potrà portare avanti con l'Atletico. Il suo presente - da riserva - nella Nazionale Argentina potrebbe anche pesare nella sua decisione di restare in Europa o tornare all'Academia dopo quasi nove anni. Chissà se il presidente Milito in persona servirà a smuovere Musso da Madrid.