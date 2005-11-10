In ritardo rispetto alle altre partite disputate alle 18.45, Besiktas-Hapoel Beer Sheva si è conclusa con una vittoria (2-1) dei ragazzi di Vincenzo Italiano in Europa League ai danni della formazione israeliana: Kokcu ha fallito un rigore prima di rientrare negli spogliatoi all'intervallo, poi Olaitan e lo stesso capitano - su assist dell'ex Juventus Dusan Vlahovic subentrato al 59' - hanno superato gli avversari.

Il gesto finale

Come si può intravedere dal video di seguito, i festeggiamenti del Besiktas per i tre punti ottenuti hanno dato libero sfogo anche al seguito della causa pro Palestina mossa dai tifosi bianconeri nel settore dedicato. Kassoum Ouattara, terzino sinistro ivoriano allenato da Italiano, si è diretto verso i sostenitori per prendere la bandiera palestinese ceduta nelle sue mani e appoggiarla sopra la scritta UEFA dei tabelloni led al termine dell'incontro. Un gesto di rispetto per la guerra nella striscia di Gaza, con il capitano Kokcu ad abbracciarlo in seguito.

Maç sonunda Kassoum Ouattara tribünlerden uzatılan Filistin bayrağı ile galibiyeti kutlamak istedi. Orkun Kökçü'nün uyarması sonrası Ouattara, Filistin bayrağını bıraktı. https://t.co/ZMpWCjCBDL — Anlık gol izle (@KRUPTCUZ59) November 26, 2026

Gli scontri

Non è bastata la scelta del campo neutro di Batumi, in Georgia, a evitare gravi problemi di ordine pubblico durante la sfida di Europa League tra il Besiktas di Vincenzo Italiano e l’Hapoel Beer Sheva: la partita è stata infatti sospesa al 25’ del primo tempo dall'arbitro danese Morten Krogh per quasi mezz'ora a causa dei violenti scontri scoppiati sugli spalti tra i sostenitori turchi e le forze dell’ordine locali. Secondo le prime ricostruzioni, a innescare le tensioni sarebbe stato l’intervento della polizia - che ha fatto ricorso anche allo spray al peperoncino - nei confronti di alcuni tifosi delle Aquile nere che avevano esposto una bandiera palestinese e uno striscione pro Palestina.