La partita tra il Marsiglia e il Levski Sofia è iniziata nella confusione totale sulle tribune del Velodrome. Secondo quanto riferito da L'Equipe, esplosioni di petardi risuonavano ancora quando il club bulgaro ha dato il calcio d'inizio per la 5ª giornata di Europa League contro l'OM, in corso in questi minuti e con violenti incidenti annessi sugli spalti dell'impianto della squadra di Bruno Genesio, che al momento sta conducendo per 1-0 nel segno di Gouiri (lo stesso ha fallito un rigore nella ripresa).

La ricostruzione

Alcuni tifosi VIP bulgari, collocati nella parte bassa della tribuna Jean-Bouin e che solitamente accoglie le autorità, hanno moltiplicato le provocazioni verso la curva degli ultras del Marsiglia. Una parte di questi ultimi sostenitori ha lasciato la propria curva per andare loro incontro e sono scoppiati degli scontri: sono volati calci, pugni e adoperato persino un estintore.

Rissa sugli spalti

Anche alcuni bulgari sono riusciti a lasciare il loro settore ospiti per venire in soccorso delle vittime dell'assalto dei tifosi marsigliesi, prima dell'intervento delle forze dell'ordine, con l'ausilio di gas lacrimogeni, per riportare la calma. I VIP bulgari sono stati infine sistemati nel settore ospiti, ora sorvegliato da un cordone di CRS (corpo di polizia mobile), dispiegato per evitare qualsiasi nuovo disordine.