Mbappé ha finalmente preso la patente: il fuoriclasse del Real pizzicato al volante

Kylian Mbappé è stato avvistato qualche giorno fa all’uscita del centro sportivo di Real Madrid a Valdebebas al volante della propria auto, confermando così che il fuoriclasse francese ha finalmente ottenuto la patente di guida... a 27 anni. La notizia era già circolata nei giorni scorsi sui media spagnoli, che riportavano come Mbappé abbia sostenuto l’esame di guida.

Non solo la patente: l’attaccante ha scelto anche il suo veicolo, una BMW iX3, SUV elettrico lungo 4,7 metri, marchio partner del club. Nonostante sia un’auto elettrica, il modello sprigiona 469 cavalli, offrendo prestazioni di alto livello e un’esperienza di guida dinamica. Si tratta della prima volta che un giocatore del Real Madrid guiderà questo modello, non ancora disponibile all’epoca della presentazione dei veicoli al resto della squadra.

Un passo simbolico per Mbappé, che oltre a essere protagonista in campo con la squadra di Arbeloa e in nazionale francese, ora mostra una nuova indipendenza anche fuori dal rettangolo di gioco.