Man United, rivoluzione tra i pali in estate: Onana e Bayindir via, Heaton in scadenza

Il nuovo corso del Manchester United sta iniziando a prendere forma e i segnali positivi arrivati nelle ultime settimane hanno rafforzato la posizione di Michael Carrick. Una sua eventuale conferma sulla panchina avrebbe effetti diretti anche sulle strategie estive, a partire da un reparto che sarà profondamente rivisto: quello dei portieri.

La situazione è già cambiata durante la stagione. Con la cessione in prestito di André Onana al Trabzonspor, a Manchester si è ritagliato spazio Senne Lammens, che ha dato maggiore solidità e rappresentato una ventata d’aria fresca tra i pali. Onana, nonostante abbia ancora due anni di contratto, non rientra nei piani a lungo termine e il club proverà a trovargli una sistemazione definitiva in estate, dopo una stagione in Turchia da 17 presenze, 26 gol subiti e appena tre clean sheet.

Resta in bilico anche il futuro di Altay Bayindir, attuale numero due, mentre salgono le quotazioni di Radek Vitek, protagonista in prestito al Bristol City in Championship e possibile candidato alla prima squadra. A gennaio è arrivato anche il giovane Solomon Honor dal Blackburn Rovers, altro tassello per il futuro.

Infine, attenzione a Elyh Harrison, rientrato dal prestito allo Shrewsbury Town e tornato protagonista con l’Under 21. Con Tom Heaton in scadenza a 39 anni, lo United dovrà decidere presto chi affiancare come terzo portiere. Un puzzle complesso, che dirà molto sulle ambizioni del nuovo United. A scriverlo è il Sun.