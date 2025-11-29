Tris di Benzema: l'Al-Ittihad di Conceicao raggiunge Inzaghi in semifinale di King Cup

L'Al Ittihad si aggiunge alle squadre che si sono qualificate in semifinale di King Cup: 4-1 all'Al-Shabab della squadra dell'ex tecnico del Milan, Sergio Conceicao. Dopo la rete di Hamdallah al 14' per l'Al-Shabab, per l'Al-Ittihad sono andati a segno Doumbia al 20' e Benzema con una tripletta al 30', 84' e 86'. Le altre squadre qualificate per la semifinale sono l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, l'Al-Ahli e l'Al-Kholood. Domani è previsto il sorteggio per i due abbinamenti per le semifinali.

Le altre partite dei quarti di finale

Vittoria senza troppa fatica per l'Al Ahli di Simone Inzaghi. Nella sfida valida per i quarti di finale della King Cup (la Coppa nazionale dell'Arabia Saudita), la squadra di Riyadh ha battuto 4-1 l'Al Fateh, qualificandosi dunque per le semifinali.

Un obiettivo raggiunto ieri anche da Al Ahli e Al Kholood, che hanno battuto rispettivamente Al Qadsiah (ai calci di rigore, 3-3 dopo i tempi regolamentari) e Al Khaleej (4-3), al termine di due partite davvero spettacolari. Le reti sono state siglate da Malcom, Neves, Tambakti (primo tempo) e Marco Leonardo (ripresa). Inutile il gol della bandiera degli ospiti firmato da Vargas al 92'. Da capire dunque se in semifinale ci potrà essere un "derby" fra gli ex allenatori di Inter e Milan, Simone Inzaghi e Sergio Conceicao.