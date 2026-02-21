PSG-Metz, le formazioni ufficiali: Luis Enrique fa diverse rotazioni, con vista Champions

Tra un impegno europeo e l’altro, il Paris Saint-Germain ha l’occasione di rimettere le mani sulla vetta della Ligue 1 ospitando il Metz al Parco dei Principi. Con il ritorno dei play-off di Champions alle porte contro il Monaco, Luis Enrique opta per un ampio turnover rispetto alla gara dello Stade Louis II.

Fuori Ousmane Dembélé, preservato a scopo precauzionale, l’attacco sarà guidato da Gonçalo Ramos, affiancato da Désiré Doué e Bradley Barcola. In difesa spazio a Illia Zabarnyi e Lucas Beraldo, mentre a centrocampo debutta dal primo minuto Dro Fernandez. Confermato tra i pali Matvey Safonov.

Il Metz, ultimo e in difficoltà, arriva con ambizioni limitate: Benoît Tavenot rafforza la difesa e affida la fascia a Habib Diallo, cercando un colpo d’orgoglio in contropiede. Una sfida sulla carta sbilanciata, ma utile per misurare profondità e gestione del PSG.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Dro Fernandez, Lee; Doué, Ramos, Barcola

METZ (5-4-1): Fischer; Kouao, Sané, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré; Michal, Touré, Traoré, Tsitaishvili; Diallo