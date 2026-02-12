Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rüdiger nel mirino del Tottenham: possibile ritorno in Premier League

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:58Calcio estero
Daniel Uccellieri

Il nome di Antonio Rüdiger potrebbe infiammare il prossimo mercato estivo. Il difensore tedesco, attualmente sotto contratto con il Real Madrid fino a giugno 2026, è finito nel mirino del Tottenham, pronto a muoversi qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Cristian Romero.

Il club londinese, infatti, teme l’assalto proprio del Real Madrid per il centrale argentino e sta valutando alternative di alto profilo per non farsi trovare impreparato. In questo scenario, Rüdiger rappresenta un’opzione solida, esperta e già abituata ai palcoscenici più prestigiosi.

A Madrid il tedesco è considerato una pedina fondamentale: leadership, carisma e mentalità vincente lo hanno reso un punto fermo della retroguardia blanca nelle ultime stagioni. Tuttavia, con un contratto in scadenza nel 2026, si avvicina una fase delicata in cui le strategie iniziano a delinearsi. L’eventuale arrivo di Romero a Valdebebas potrebbe innescare un effetto domino in difesa e cambiare gli equilibri interni.

Dal canto suo, il Tottenham guarda con attenzione a un profilo che conosce perfettamente la Premier League grazie all’esperienza al Chelsea. Un ritorno in Inghilterra garantirebbe un inserimento immediato, senza bisogno di adattamento. Per gli Spurs significherebbe ridurre al minimo i rischi in una stagione che potrebbe rivelarsi cruciale per il progetto tecnico.

Per Rüdiger, l’idea di tornare in Premier potrebbe rappresentare una sfida stimolante in una fase matura della carriera. Ma il Real Madrid resta uno dei club più ambiziosi d’Europa, con la possibilità di lottare ogni anno per trofei importanti. Molto dipenderà dalle scelte strategiche dei club coinvolti e dagli sviluppi del mercato difensivo internazionale. Lo riporta il portale spagnolo Fichajes

