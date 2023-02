ufficiale Eriksson non è più ds del Karlstad. Fine dell'avventura per problemi di salute

vedi letture

Terminata dopo poco meno di tre mesi l'esperienza da direttore sportivo di Sven-Goran Eriksson, ex allenatore di Serie A che a dicembre era entrato nell'organigramma del Karlstad, in terza serie svedese. Lo comunica lo stesso Eriksson ai canali della società: "Ho scelto di limitare i miei incarichi pubblici per il momento, a causa di problemi di salute. Mi concentrerò su quello e sulla mia famiglia. Vi ringrazio del supporto e vi chiedo di rispettare la decisione e la mia privacy".