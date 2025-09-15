Ufficiale Ultima vittoria a marzo: il Borussia Monchengladbach esonera Seoane

Gerard Seoane non è più l'allenatore del Borussia Monchengladbach, lo rende noto il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Si separano le strade dopo poco più di due stagioni. Prenderà temporaneamente il suo posto l'allenatore della squadra U23, Eugen Polanski. Di seguito il comunicato:

"Dopo un'attenta analisi del nostro inizio di stagione, siamo giunti alla conclusione che è necessario un cambio di allenatore" ha dichiarato Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia. "Dopo dieci partite di Bundesliga senza vittorie abbiamo perso la fiducia che la svolta con Gerardo possa avere successo".

Il Presidente Rainer Bonhof: "Gerardo ha preso in mano la squadra in una situazione difficile, ha seguito il percorso del club, ha accelerato il processo di sviluppo della squadra e l'ha stabilizzata. Tuttavia, la fine della stagione passata non è stata come l'avevamo immaginata, né lo è stato l'inizio di questa stagione. Il passo per dare un nuovo slancio ora è quello giusto. Ringraziamo Gerardo per il suo lavoro e gli auguriamo tutto il meglio, sia professionalmente che personalmente".

Il Borussia Monchengladbach non vince una partita dal 29 marzo, 1-0 in casa contro il Lipsia. Da allora un pessimo finale di stagione con 2 punti nelle ultime 7 partite dello scorso campionato. In questa Bundesliga è stato ottenuto un solo punto, senza reti segnate. Fatale il pesante ko casalingo contro il Werder Brema per 0-4.