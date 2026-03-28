L'Argentina li batte, ma i giocatori della Mauritania si spintonano per le maglie di Messi and Co

Una maglia di Lionel Messi è un bene di inestimabile valore. In seguito alla sconfitta per 2-1 di questa notte a Buenos Aires, alla Bombonera, contro i campioni del mondo in carica i giocatori della Mauritania sono apparsi entusiasti nello scambiare le divise con i rispettivi avversari. Circolano all'impazzata sul web video testimonianza proprio a ridosso degli spogliatoi delle Nazionali.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, i calciatori della Mauritania scesi in campo contro Messi e compagni hanno consegnato le proprie maglie a un membro dello staff argentino, attendendo con impazienza lo scambio dei "regali". Un sacco pieno di camisetas è stato consegnato a Oumar Ngom, centrocampista del Lecce, che ha iniziato a distribuire i "premi" ai compagni. Dal canto suo, il giocatore allenato da Di Francesco è riuscito a tenersi la maglia di Rodrigo De Paul.

Ma c'è stato un momento ancor più emozionante, l'assegnazione della maglia di Leo Messi. A chi è andata? Ad Aboubakary Koita, attaccante dei Mourabitounes, che aveva espresso il suo desiderio a Olé prima del match, immortalato con un sorriso enorme al momento del ritiro. Mentre al triplice fischio dell'amichevole la Pulga è stata letteralmente assalita da staff e personale dello stadio a caccia di selfie, rendendo necessario l'intervento della sicurezza per scortarlo fuori dal campo.