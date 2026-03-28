L'Argentina li batte, ma i giocatori della Mauritania si spintonano per le maglie di Messi and Co
Una maglia di Lionel Messi è un bene di inestimabile valore. In seguito alla sconfitta per 2-1 di questa notte a Buenos Aires, alla Bombonera, contro i campioni del mondo in carica i giocatori della Mauritania sono apparsi entusiasti nello scambiare le divise con i rispettivi avversari. Circolano all'impazzata sul web video testimonianza proprio a ridosso degli spogliatoi delle Nazionali.
Secondo quanto riportato da TyC Sports, i calciatori della Mauritania scesi in campo contro Messi e compagni hanno consegnato le proprie maglie a un membro dello staff argentino, attendendo con impazienza lo scambio dei "regali". Un sacco pieno di camisetas è stato consegnato a Oumar Ngom, centrocampista del Lecce, che ha iniziato a distribuire i "premi" ai compagni. Dal canto suo, il giocatore allenato da Di Francesco è riuscito a tenersi la maglia di Rodrigo De Paul.
Ma c'è stato un momento ancor più emozionante, l'assegnazione della maglia di Leo Messi. A chi è andata? Ad Aboubakary Koita, attaccante dei Mourabitounes, che aveva espresso il suo desiderio a Olé prima del match, immortalato con un sorriso enorme al momento del ritiro. Mentre al triplice fischio dell'amichevole la Pulga è stata letteralmente assalita da staff e personale dello stadio a caccia di selfie, rendendo necessario l'intervento della sicurezza per scortarlo fuori dal campo.
¡LOS JUGADORES DE MAURITANIA Y LA LOCURA POR QUEDARSE CON UNA CAMISETA DE LA SELECCIÓN!
Varios futbolistas aguardaron por una casaca Albiceleste tras el encuentro en La Bombonera. Parece que hasta hubo disputa por una de De Paul 😅
🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/JEaWO8zMGo
— TyC Sports (@TyCSports) March 28, 2026