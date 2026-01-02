Ufficiale Un altro rinforzo per il Real Oviedo: dal Bragantino ecco l'attaccante Thiago Borbas

Real Oviedo e Red Bull Bragantino hanno trovato l’intesa per il trasferimento in prestito, con diritto di riscatto, dell’attaccante uruguaiano Thiago Borbas. Il centravanti sudamericano vestirà la maglia azul fino al termine della stagione, diventando ufficialmente uno dei rinforzi offensivi del club asturiano.

Nato a Montevideo nel 2002, Borbas rappresenta il secondo acquisto del mercato invernale dell’Oviedo e arriva per ampliare le soluzioni a disposizione dell’allenatore Guillermo Almada, che lo conosce bene e ne apprezza le caratteristiche di sacrificio e intensità. L’operazione conferma la volontà del club di alzare il livello competitivo nella seconda parte della stagione, puntando su un profilo giovane ma già esperto.

La carriera di Thiago Borbas è iniziata nel River Plate di Montevideo, dove si è messo in luce grazie a continuità e senso del gol. Con la maglia del club uruguaiano ha totalizzato 29 reti in 94 partite ufficiali, numeri che gli hanno permesso di attirare l’attenzione del Red Bull Bragantino e di compiere il salto nel calcio brasiliano. In Brasile, Borbas ha vissuto quasi tre stagioni da protagonista, collezionando 134 presenze complessive e segnando 27 gol tra campionato e coppe. Nel club paulista si è affermato come elemento affidabile del reparto offensivo, distinguendosi per il lavoro senza palla, la capacità di pressare i difensori avversari e l’attitudine al sacrificio.

Attaccante di ruolo, forte fisicamente e abile nel gioco d’area, Borbas unisce spirito combattivo e disponibilità al lavoro difensivo, qualità molto apprezzate nel calcio europeo. A completare il suo profilo c’è anche l’esperienza internazionale: il nuovo acquisto dell’Oviedo vanta infatti tre presenze con la nazionale maggiore dell’Uruguay, ulteriore segnale di un percorso già significativo nonostante la giovane età.