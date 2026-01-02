Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, Rosenior sostituirà Maresca. Indennizzo allo Strasburgo, arriverà dopo il weekend


Oggi alle 17:42Calcio estero
Michele Pavese

Strasburgo e Chelsea sono legati dalla stessa proprietà, che nel corso degli ultimi anni ha favorito il trasferimento di molti giocatori dal club inglese a quello francese. Il percorso inverso, stavolta, potrebbe toccare all'allenatore degli alsaziani: Liam Rosenior sembra essere il prescelto per prendere il posto di Enzo Maresca a Stamford Bridge. Nelle ultime ore si sono infatti intensificati i contatti, con l’allenatore inglese del Racing che è diventato la prima scelta dei Blues per raccogliere l’eredità dell'italiano, sollevato dall’incarico nella giornata di ieri

Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’operazione dovrebbe comunque prevedere il pagamento di un’indennità di trasferimento. BlueCo, infatti, non vuole che lo Strasburgo esca penalizzato da questa vicenda, preservando equilibrio e credibilità all’interno del progetto multiproprietario. Il cambio in panchina, tuttavia, non dovrebbe concretizzarsi subito: Rosenior è atteso regolarmente alla guida del Racing nella sfida di Ligue 1 contro il Nizza, in programma domani sera, mentre il Chelsea ha già definito una soluzione temporanea per domenica, nella delicata trasferta contro il Manchester City, dove sarà Calum McFarlane, tecnico della formazione Under 21, a sedere sulla panchina londinese come allenatore ad interim.

Salvo colpi di scena, il passaggio di Rosenior al Chelsea sembra ormai solo una questione di tempo, con i dettagli finali destinati a essere definiti a breve.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
