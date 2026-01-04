Una rottura totale con il Chelsea: Maresca ha rinunciato ad oltre 16 milioni pur di dimettersi

L'uscita di scena di Enzo Maresca dal Chelsea ha letteralmente sconvolto il mondo del calcio, seppur in seguito a una serie di discordanze con la società inglese. Ma secondo quanto rivelato da The Sun, la frattura tra l’allenatore italiano e la dirigenza dei Blues è stata tale che l'ex Parma avrebbe finito per sbattere la porta senza voltarsi indietro. E senza nemmeno discutere i termini della risoluzione del contratto.

Tradotto: Maresca avrebbe rinunciato alla ricca buonuscita a cui avrebbe avuto diritto, pari a 14 milioni di sterline (oltre 16 milioni di euro) secondo il tabloid inglese. Il tecnico di 45 anni, al suo arrivo a Stamford Bridge dopo il trionfo in Championship con il Leicester, aveva firmato un contratto di cinque anni più uno opzionale, percependo circa 4 milioni di sterline a stagione (circa 4,6 milioni di euro).

Avendo dato le dimissioni nell'arco di 18 mesi, lo stipendio rimanente è rimasto in sospeso. C'è di più: dall'Inghilterra aggiungono che l’ex vice di Guardiola sarebbe rimasto talmente frustrato dalle decisioni strutturali del Chelsea da arrivare a rifiutare qualsiasi trattativa. In risposta, il club londinese avrebbe accusato l’allenatore italiano di mancanza di maturità emotiva. Non esattamente il migliore dei divorzi. E dire che con Maresca in panchina i Blues hanno vinto la Conference League e il Mondiale per Club - in finale contro il PSG campione d'Europa - solo pochi mesi fa.