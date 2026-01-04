Il Chelsea resta sempre un italian job? Farioli finisce nella lista di successori di Maresca

Dall'Inghilterra passano le ore ed emergono sempre più dettagli e retroscena a proposito della recisione del rapporto tra Enzo Maresca e il Chelsea. L'ultima rivelazione è stata la rinuncia degli oltre 16 milioni di euro che sarebbero spettati al tecnico italiano come da contratto firmato 18 mesi fa al suo arrivo sulla panchina dei Blues, considerata la durata dell'accordo da 5 anni più 12 mesi opzionali.

Intanto però nel club londinese, visto il periodo congestionato di impegni e nel bel mezzo dell'inizio del calciomercato, c'è apprensione per l'ingaggio del successore dell'ex Parma. Secondo quanto riferito da The Telegraph, una lista di possibili successori sarebbe già stata stilata e tra i nomi presenti ci sarebbe quello di un altro allenatore italiano: Francesco Farioli. Il 36enne, alla guida del Porto - primo in classifica in Liga Portugal - tuttavia sarebbe un affare di difficile realizzazione a metà stagione.

La clausola rescissoria da 15 milioni di euro e l’uscita a metà di un progetto che punta al titolo nazionale a fine stagione sono i principali ostacoli affinché l'ex tecnico dell'Ajax lasci il Porto così presto. Nel frattempo il resto della stampa inglese si sarebbe sbilanciata verso il profilo di Liam Rosenior, attuale allenatore dello Strasburgo. E l'assist potrebbe arrivare direttamente dal gruppo del club francese, lo stesso del Chelsea: una soluzione quella della guida tecnica inglese che darebbe continuità al progetto avviato al Racing. Frank Lampard, Oliver Glasner e Andoni Iraola sono altri nomi forti indicati dalla dirigenza londinese, quinta classificata della Premier League.